Linkiesta.it - Lo sguardo (ancora) agiografico della cinepresa sul fashion system

Ascolta la nuova puntata de “La teoriamoda”, il podcast di Giuliana Matarrese per Linkiesta Etc, cliccando qui – Nel film del 1994, “Prêt-à-Porter”, Robert Altman racconta un mondomoda scosso dal presunto omicidio del presidente delcouncil francese, all’albaweek parigina, anche se il pubblico sa già dall’inizio che invece si è solo trattato di uno sfortunato caso di soffocamento con un sandwich. Nel ritmo vorticoso delle sfilate si alternano la giornalista di grido Kitty Porter, che va nel backstage a intervistare (il vero) Thierry Mügler; Jean Paul Gaultier che chiede al cameriere un rosé, e quello provvede semplicemente a mischiare nel bicchiere il vino bianco e quello rosso. Bjork, invece, sfila per lo stesso direttore creativo, come successe davvero in occasionecollezione autunno-inverno 1994.