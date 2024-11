Gaeta.it - L’importanza delle associazioni di pazienti nella gestione dei disturbi emostatici e trombotici

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ladeiaffetti da patologie emostatiche e trombotiche sta diventando sempre più complessa, richiedendo un approccio multidisciplinare e una stretta collaborazione tra professionisti della salute edi. Al XXVIII Congresso Nazionale della Società Italiana per lo Studio dell’Emostasi e della Trombosi tenutosi a Roma, Elvira Grandone, associata di Ginecologia all’Università di Foggia, ha sottolineato il ruolo cruciale di questecomprensione e risposta ai bisogni dei.Il ruolodeiLedeirappresentano un pilastro fondamentale per migliorare la comunicazione e il supporto ai malati. Parlandoproblematiche che affliggono icon condizioni trombotiche ed emorragiche, Grandone ha evidenziato come, attraverso il dialogo diretto con i, sia possibile identificare più efficacemente le loro necessità.