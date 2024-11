Calciomercato.it - Lazio-Porto, Baroni vuole di più: “Lì mi sono inca..ato. Peccato non ci sia il time-out nel calcio”

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Marcocommenta soddisfatto e orgoglioso l’ennesima vittoria della suacontro ilche vale la vetta solitaria dell’Europa LeagueLapassa nel recupero contro ilvincendo la sua quarta partita su quattro disputate in Europa League. Un rullo compressore la squadra biandoceleste di, che cerca la vittoria fino alla fine nonostante un buon punto e un sostanziale equilibrio in campo.Marcomercato.itIl tecnico dellaha parlato di questa ennesima vittoria, che vale la vetta solitaria della classifica generale, nella conferenza stampa postpartita:In questa partita ha messo in campo tutto. “Devo fare ancora i complimenti alla squadra. Quando arrivano partite così, conta molto come ci arrivi. Avevo chiesto di fare una partita di personalità, di convinzione, di gioia, avevamo bisogno di questo.