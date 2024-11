Calciomercato.it - Lazio in paradiso con Pedro, Fiorentina ko a Nicosia

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Ecco come sono andate le partite degli uomini di Baroni e di Palladino. Biancocelesti e Viola le ultime squadre italiane a scendere in campo in EuropaDopo il turno di Champions League che ha sorriso alle italiane, grazie soprattutto all’impresa del Milan a Madrid e ai successi prestigiosi dell’Inter e dell’Atalanta, rispettivamente contro Arsenal e Stoccarda, è toccato alle squadre di Europa e Conference League scendere in campo.inconko a(LaPresse) – Calciomercato.itCosì il giovedì del pallone si è aperto con il deludente pareggio in Belgio della Roma. I giallorossi di Ivan Juric non sono andati oltre l’uno a uno contro il Royale Union SG a Bruxelles. Alle 21.00, invece, spazio alladi Baroni, impegnata all’Olimpico contro il Porto: a sbloccare la partita, nel corso del recupero del primo tempo, è stato Alessio Romagnoli.