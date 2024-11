Bergamonews.it - Koopmeiners racconta il passaggio alla Juve: “L’estate è stata pesante. E quel viaggio in taxi a Torino…”

Uncomplicato, un trasferimento che si è tirato avanti per tutta estate come una telenovela. Fino a quando, a fine agosto, si è concretizzato: “Un’estate” è il riassunto di Teunparlando in un’intervista a Tuttosport di quanto successo in estate con l’Atalanta, il braccio di ferro dei certificati medici, l’attesa e poi la firma quasi sul gong del mercato.“Sapevo che c’erano club inglesi interessati” spiega il classe 1998 olandese, parlando del suo desiderio di unirsintus, “ma non appena ho saputo dellantus io non ho avuto nemmeno un dubbio. Mi piace questo club dal primo momento in cui sono arrivato in Italia, ma non solo. Ttifavo e seguivo lantus già da bambino, adoravo Zidane. Essere qui per me è come un sogno, èlo che ho sempre inseguito da piccolo”.