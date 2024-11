Calciomercato.it - Inter, Milan e Juve pazzi per Paz, ma c’è il pericolo Real

Calciomercato.it

L’exMadrid continua ad incantare. Il giocatore del Como piace davvero a tutte le big, ma i Blancos potrebbero riportarlo alla baseAncora una partita da incorniciare per Nico Paz. Il talento classe 2004 è stato tra i protagonisti della sfida tra il suo Como e il Genoa, in un match che ha dato il via alla dodicesima giornata di Serie A.per Paz, ma c’è il(LaPresse) – Calciomercato.itLa vittoria dei lombardi non è arrivata, ma Paz si è messo in mostra con l’assist per Da Cunha, che aveva portato avanti la sua squadra, prima del pareggio in pieno recupero firmato da Vogliacco. Come detto, però, la prestazione del centrocampista di Cesc Fabregas non è passata inosservata e c’è un dato, riportato da Opta, che non lascia alcun dubbio: il 20enne, nato in Spagna, ma con passaporto argentino, ha creato otto occasioni da gol per i compagni nella sfida contro il Grifone, stabilendo il suo primato in una singola partita di Serie A e un nuovo record per il campionato in corso.