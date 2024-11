Thesocialpost.it - Incidente all’ingresso della scuola: scooter investe una bambina

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Questa mattina, venerdì 8 novembre 2024, un gravestradale ha coinvolto una ragazzina di 11 anni e un ragazzo di 14 anni, avvenuto verso le 7:30 in via Casal del Marmo, zona nord-ovest di Roma, nei pressiPablo Neruda. Secondo la ricostruzione la ragazzina si trovava a pochi passi dall’entrataquando è stata colpita da unoHonda SH, che stava percorrendo via Casal del Marmo. Gli agentiPolizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti immediatamente per gestire la situazione e regolare la viabilità nel tratto colpito. Entrambi i giovani sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Attualmente, le condizioni di saluteragazzina e del quattordicenne sono in fase di monitoraggio. La giovane è stata ricoverata all’ospedale pediatrico Bambino Gesù per ricevere le cure necessarie, mentre il ragazzo al Gemelli è stato accolto in terapia intensiva per la gravità del suo stato.