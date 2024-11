Lortica.it - Il tempo e la sua misurazione: tra filosofia e storia

Alcuni filosofi hanno diviso ilin passato, presente e futuro, ma nella realtà in cui viviamo, nella mente e nella logica dell’uomo, esiste solo il passato. La realtà del futuro può avere infinite rappresentazioni, e ognuna di queste dipende dalla massa, dale dallo spazio.Prendiamo ad esempio un turista che desidera andare a Roma: per determinare quantoimpiegherà, bisogna considerare il mezzo di trasporto che sceglierà, la sua posizione di partenza e l’itinerario che seguirà. Ildel viaggio dipende da questi fattori. Certamente, ai tempi dei Romani, non esisteva l’Autostrada del Sole con quattro o sei corsie.Quando il turista arriva a Roma, il suo viaggio è già diventato passato. Poi visita Castel Sant’Angelo, ed è di nuovo passato. Incontra un amico o un parente, ed è già passato.