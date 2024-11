Gqitalia.it - Il segreto del capello riccio à la Tony Effe non sarà più un segreto dopo aver letto questo articolo

Leggi l'articolo completo su Gqitalia.it

e i suoi capelli ricci sono trending topic su TikTok da un numero di mesi difficile da definire, esattamente come la quantità di video tutorial di hair stylist o creator che sul tema hanno detto di tutto e di più. Perché l’abbinamento delle sfumature laterali ai suoi bellissimi capelli ricci sulla parte superiore, oltre a essere trend vincente, è qualcosa che richiede cura e precisione – come dichiarato dallo stesso artista che in tema hair care è davvero ferrato. Insomma, se il tuo obiettivo è capire comee i capelli ricci di(e il suo taglio), siediti comodo, perché qui ti diciamo cosa fare – e anche cosa NON fare.Perché il taglio diè così amato da chi ha i capelli ricci?Mondadori Portfolio/Getty ImagesIl taglio curly diha un punto di forza ed è la sfumatura nota con il nome burst taper, uno stile di capelli amatissimo dalla Gen Z.