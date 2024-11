Gaeta.it - Il ristorante ALTO di Fiorano Modenese conquista la prima Stella Michelin

Facebook WhatsAppTwitter Il, situato sul rooftop dell’Executive Spa Hotel a, ha ottenuto la suadurante la presentazione della Guida2025 Italia, avvenuta il 5 novembre scorso presso il Teatro Pavarotti Freni di Modena. Questo prestigioso riconoscimento rappresenta un traguardo significativo per tutto il team del, in particolare per l’Executive Chef Mattia Trabetti, che ha espresso la sua soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e della passione nel perseguire eccellenza culinaria.Un traguardo di grande importanzaRicevere unaè un’alta onorificenza che premia non solo la qualità del cibo, ma anche l’ospitalità, il servizio e l’ambiente del