Il Liverpool è pronto ad aprire le trattative contrattuali con Andy Robertson

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Arne Slot, allenatore del. (Foto di Alex Davidson/Getty Images)Ilè alle prese con la situazione contrattuale di alcuni dei suoi giocatori chiave.Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold e Virgil van Dijk affrontano tutti un futuro incerto nel club e i Reds stanno lavorando per trovare una soluzione con tutti loro per mantenerli ad Anfield.Un altro giocatore che si sta avvicinando alla fine del suo contratto, anche se gli mancano ancora meno di due anni, è il terzino sinistro.Arne Slot valuta molto bene il difensore e lo considera il terzino sinistro di prima scelta del club.Secondo Football Insider, iladlecon il difensore della nazionale scozzese.I Reds sono pronti ad avviare i colloqui con il terzino sinistro perché non vogliono che si ripeta la situazione che hanno dovuto affrontare con Salah, Alexander-Arnold e Van Dijk.