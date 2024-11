Panorama.it - Il collasso dei Pronto Soccorso: La crisi invisibile dell’emergenza urgenza

Ogni giorno, milioni di italiani si trovano a varcare la soglia di un, alla ricerca di risposte urgenti. Ma la realtà che incontrano è ben diversa da quella che si aspettano. Camici stanchi, corridoi affollati, lunghi tempi di attesa e un sistema che, ormai da anni, scricchiola sotto il peso delle proprie carenze. La rete di emergenza-, che dovrebbe essere il cuore del Servizio Sanitario Nazionale, è ormai da anni sotto pressione. I segnali di degrado si sono accentuati soprattutto dopo la pandemia del 2020, rivelando un sistema in forte difficoltà a causa della carenza di risorse, sia in termini di personale che di infrastrutture, dovute ad un processo di indebolimento che dura da più di dieci anni. Questo ha creato un circolo vizioso che ha messo in ginocchio il sistema, costringendo ia fronteggiare una pressione insostenibile, aggravata anche da accessi impropri e da un’assistenza che fatica a rispondere in modo adeguato ai bisogni crescenti della popolazioneUna situazione che emerge chiaramente dai dati presentati ieri a Roma dall’Accademia dei Direttori SIMEU (Società Italiana di Medicina d'Emergenza) e dall’ultimo report di Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali).