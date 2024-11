Lettera43.it - Golden Power tra diritto, mercato e politica industriale: l’evento di Mediobanca in memoria di Mignoli

I poteri speciali dello Stato in materia di assetti societari, noti come, si sono rivolti in anni recenti ad un ambito di applicazione progressivamente più ampio. Al pari dell’Italia, i paesi leader a livello globale hanno introdotto meccanismi di controllo degli investimenti esteri diretti, alla ricerca di un equilibrio tra i benefici della concorrenza nell’arena domestica e la tutela dell’industria rispetto ai nuovi rischi emergenti. La ricerca di un punto di equilibrio tra presidio dei settori strategici e necessità di attrarre capitali è stata al centro del convegnotraorganizzato daa Milano venerdì 8 novembre. Alhanno partecipato, tra i relatori, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, Paolo Savona, presidente Consob, Sabino Cassese, giudice emerito della Corte costituzionale, e Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri.