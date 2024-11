Quifinanza.it - Giorgetti conferma la web tax in Manovra alle pmi, imprese pronte allo sciopero fiscale

Nessun passo indietro sulla web tax nonostante la stretta finisca per colpire le pmi. In audizione davanticommissioni bilancio di Camera e Senato, ministro dell’Economia Giancarloha aperto ad alcuni emendamenti sui nodi più discussi della, ma tira dritto sulla tassa pensata per mettere un freno all’elusionedelle Big tech, che nella nuova legge di Bilancio sarebbe estesa anche leitaliane,, dal canto loro, a rispondere con lo.La norma inNata nel 2018 per trovare una soluzione al mancato versamento delle tasse in Italia da parte dei colossi americani come Google e Meta, la web tax verrebbe modificata nell’articolo 4 della2025, togliendo il limite dei 750 milioni previsto proprio in funzione delle Big tech e allargando così la platea delle aziende interessate a tutte le pmi italiane che ospitano “pubblicità mirata” su un sito, compresi i giornali online.