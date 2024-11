Giarre carabinieri scoprono panificio in pessime condizioni igienico – sanitarie | sospesa l’attività

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

della Stazione di, in collaborazione con i colleghi NAS di Catania, hanno eseguito un’attività ispettiva in un laboratorio di panificazione adenunciando il proprietario, un 56enne del posto, per aver violato le norme che disciplinano l’igiene alimentare.Durante le verifiche, i militari dell’Arma hanno accertatodei locali, riscontrando la presenza di incrostazioni di farina e sporcizia non rimosse da tempo, nonché ragnatele sui muri, sacchi di farina e ceste di pane poggiati sul pavimento. Uno dei due laboratori presenti, inoltre, non aveva alcuna SCIA – comunicazione di inizio attività- e, dunque, nemmeno una registrazione sanitaria. In pratica, quell’area di produzione era completamente abusiva, oltre ad essere sporca e con scrostature di intonaco alle pareti che, cadendo, si mischiavano alla farina adoperata per la panificazione.