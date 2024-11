Romadailynews.it - Furto ad Anzio, arrestati due uomini in fuga

Fermati due sospetti albanesi con refurtiva e attrezzi da scassoDuealbanesi di 42 e 43 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, sono statidai carabinieri diperin appartamento, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.L’arresto è avvenuto durante un’operazione dell’Aliquota operativa, con pattuglie miste in abiti civili e in uniforme. I militari hanno notato i sospetti fuggire in modo repentino da un’abitazione, e, insospettiti, li hanno inseguiti per fermarli.Nel tentativo di sfuggire all’arresto, i duehanno opposto resistenza minacciando i carabinieri con un giravite. Una volta bloccati, i militari hanno effettuato una perquisizione, trovando in loro possesso attrezzi da scasso, tra cui giraviti, piedi di porco, frullini, fiamme ossidriche, pinze e grimaldelli.