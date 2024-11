Lettera43.it - Draghi: «Con Trump grande differenza nei rapporti Ue-Usa, ma non tutto è negativo»

Arrivando al Consiglio europeo informale di Budapest, Marioha affermato che «la presidenzafarànelle relazioni tra gli Stati Uniti e l’Europa, ma non necessariamentein senso». Secondo l’ex premier ed ex presidente della Bce, il tycoon «proteggerà le industrie tradizionali americane, che sono proprio quelle dove noi esportiamo di più negli Stati Uniti». E, in questo contesto, «quello che l’Europa non può più fare è posticipare le decisioni»: «Dovremo negoziare con l’alleato americano, con uno spirito unitario, in maniera tale da proteggere i nostri produttori europei».: «darà impulso all’high tech dove noi siamo indietro, dovremo agire»E ancora: «La nuova amministrazione statunitense sicuramente daràimpulso al cosiddetto high tech, dove noi siamo già molto indietro, e questo è il settore trainante della produttività.