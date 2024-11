Ilgiorno.it - Disegni, sculture e incisioni. Artisti da tutta Italia in Villa Brivio

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Una partecipazione mai registrata al Premio Vittorio Viviani, concorsoco organizzato dalla Libera Accademia di Pittura. All’edizione 2024 hanno risposto 164 autrici e autori. Candidati da quasi tutte le regionine e, un paio, anche dall’estero, che hanno proposto in totale 489 opere. Il concorso, in memoria del fondatore della Lap, si ripete puntualmente dal 1999 e i numeri degli ultimi anni dimostrano un crescente interesse tra gli appassionati d’arte. Tra le 489 opere proposte, ne sono state selezionate 38, cui si aggiungono i lavori presentati da due allievi della Lap. Dunque nelle sale disaranno esposte 40 opere, una per autore: pitture,, acquarelli e. Tra queste saranno individuate le opere vincitrici. L’esposizione nel Centro di cultura si terrà da domani (alle 17.