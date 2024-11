Oasport.it - Coco Gauff sorprende Aryna Sabalenka e si giocherà il titolo delle WTA Finals contro Zheng

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Una vittoria di grande importanza e prestigio.ha battutonella seconda semifinaleWTA2024. Sul veloce indoor di Riad (Arabia Saudita), la n.3 del ranking si è impostala n.1 WTA con il punteggio di 7-6 (4) 6-3 in 1 ora e 51 minuti di partita.Un successo che ha consentito alla statunitense di raggiungere per la prima volta l’ultimo atto nel Master di fine anno e anche di passare in vantaggio nel computo degli scontri diretti con la bielorussa (5-4), prendendosi una rivincita dopo la semifinale persa nel WTA1000 di Wuhan (Cina). Sul cammino di, quindi, ci sarà proprio una rappresentante del Paese asiatico citato, vale a direQinwen,la ceca Barbora Krejcikova.Nel primo set diversi ribaltamenti di fronte nelle prime fasi. Entrambe le giocatrici palesano problemi nella gestione dei turni al servizio, conche cancella due palle break nel secondo gioco eche invece subisce il break nel successivo.