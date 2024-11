Rompipallone.it - Clamoroso Pallone d’Oro, il retroscena spiazza tutti: non si placano le polemiche

Leggi l'articolo completo su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 8 Novembre 2024 20:45 di Raffaele CafagnaLa premiazione delha stupito alcuni e fatto felici molti altri, vengono a galla clamorosi.Ilè stato vinto da Rodri, il mediano del Manchester City attualmente infortunato ha ampiamente meritato il premio. Lo spagnolo nel suo ruolo è probabilmente il migliore al mondo e la sua assenza sta pesando parecchio al suo connazionale, Pep Guardiola. I citizens sono reduci da 3 sconfitte consecutive, un qualcosa di insolito sotto la gestione del tecnico ex Barcellona e Bayern Monaco.Alla cerimonia avrebbe dovuto prendere parte anche il Real Madrid ma così non è stato. A quanto pare sarebbe arrivata la notizia della non vittoria né di Vinicius né di Bellingham e per tale motivazione i Blancos non hanno voluto partecipare.