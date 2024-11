Cina Mattarella | superare divergenze

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

10.58 "Sono qui per riaffermare amicizia e volontà di collaborazione crescente". Così il capo dello Statoincontrando il presidente cinese Xi Jinping alla Casa del Popolo."E' importante rinsaldare i rapporti bilaterali e per noi ha importanza fondamentale un interlocutore come lache è protagonista fondamentale della vita internazionale", ha detto. "e Italia sono grandi civiltà".Dovrebbero lavorare insieme per "risolvere le" per "arrivare a una coesistenza armoniosa", ha detto Xi.