Campo squalificato per due giornate

È durato poco l’entusiasmo per la vittoria contro la Pielle Livorno in casa Fabo. Il successo per certi versi storico ottenuto mercoledì sera al PalaTagliate di Lucca ha avuto infatti strascichi pesanti dal punto di vista disciplinare. Il giudice sportivo ha usato la mano pesante con i rossoblù:per due partite, multa di 1000 euro per offese ad arbitri e avversari e inibizione per 15 giorni al presidente Andrea Luchi per proteste plateali, che, secondo il referto arbitrale, hanno visto il numero uno rossoblù entrare sul terreno di gioco. Il primo e più pesante provvedimento, ovvero la squalifica del PalaTagliate, è stato comminato principalmente per il "tentativo di invasione a metà del quarto quarto da parte di un gruppo di tifosi locali che si dirigeva verso il retro del tavolo degli ufficiali dicolpendo la protezione divisoria in plexiglass provocando il distaccamento del supporto di sostegno e lo spostamento dello stesso verso il tavolo degli ufficiali di", si legge nel bollettino.