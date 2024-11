Quotidiano.net - Bper, aumentano profitti e raccolta gestita

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Altri nove mesi d’oro per le banche italiane. Lo indicano i conti di alcuni primari istituiti di credito.ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con un utile netto consolidato di pertinenza della capogruppo di 1,14 miliardi, in crescita del 4,6% sullo stesso periodo del 2023. L’utile ordinario, si legge in una nota, sale del 2,2% a 1,11 miliardi dopo aver spesato oltre mezzo miliardo di imposte sul reddito. L’utile per azione dei primi nove mesi sale così a 0,804 euro, dagli 0,512 euro del primo semestre 2024. Nei nove mesi i ricavi sono saliti del 2,9% a 4,13 miliardi con quelli "core" in progresso del 5% a 4,03 miliardi, grazie alla spinta sia del margine di interesse (+6% a 2,52 miliardi) che delle commissioni (+3,5% a 1,5 miliardi), in particolare di quelle da(+13,7%).