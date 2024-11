Lapresse.it - Basket, ingresso senza incidenti a Bologna per Virtus-Maccabi Tel Aviv

e nessuna tensione fuori e dentro all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, dove è in corso il match di Eurolega tra lae gli israeliani deldi Tel, sfida considerata a rischio a causa degli episodi di violenza verificatisi ad Amsterdam la scorsa notte per la partita di Europa League di calcio fra Ajax e. Niente cori, fischi o striscioni nei pressi dell’impianto e anche all’in campo della formazione israeliana tutto si è svolto nella massima regolarità e tranquillità. Come annunciato dalla Questura bolognese, la squadra ospite è stata scortata fino allo stadio e lo sarà per tutta la sua permanenza in Italia.