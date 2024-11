Ilfattoquotidiano.it - Zucchero: “I ragazzi vanno ai talent per diventare icone, senza gavetta. Diventano star in una notte. Alcune cantanti (specie negli Usa) si misurano sull’essere più o meno nude per battere la concorrenza”

“Discover II” dirivisita brani del repertorio musicale italiano e internazionale che l’artista ha più ha amato nella sua vita. Nella tracklist il singolo “Amor Che Muovi Il Sole”, ma anche “Una Come Te”, versione italiana con il testo a firma di il cantante della canzone “Chinatown” della band Bleachers, e le collaborazioni con Paul Young in “I See A Darkness” e Oma Jali, vocalist e corista che da anni accompagna l’artista in tour in tutto il mondo, in “Se Non Mi Vuoi”. Nella versione box deluxe, inoltre, sono presenti le collaborazioni con Jack Savoretti, Irene Fornaciari, Russel Crowe e Salmo e il brano “Io Vivo (In Te)”.nel 2025 torna live in Italiastadi con il suo tour a partire da giugno. Abbiamo incontrato l’artista in un hotel in centro a Milano per confrontarci sulle nuove generazioni, le guerre, la mancanza di ideali e una speranza che forse ancora non c’è.