Gaeta.it - Zelensky: fare concessioni a Putin è suicida per l’Europa e inaccettabile per l’Ucraina

Facebook WhatsAppTwitter La crisi in Ucraina si fa sentire come mai prima d’ora, con il presidente Volodymyrche ribadisce la fermezza della sua nazione contro qualsiasi forma di concessione a Vladimir. Durante il summit dell’EPC a Budapest, ha chiarito che cedere a Mosca non sarebbe solo, ma metterebbe anche a rischio la stabilità dell’intera Europa. La guerra contro la Russia è in corso da quasi 1000 giorni e il numero uno di Kiev ha ribadito più volte la sua posizione, sottolineando chenon sacrificerà suolo nazionale nel tentativo di porre fine al conflitto.La pianificazione dell’invasione e l’impatto nordcoreanoha messo in evidenza che, in seguito all’ultimo incontro tenutosi in Gran Bretagna, la situazione si è aggravata notevolmente, soprattutto a causa dell’intervento russo.