Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2024 ore 10:30

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

DEL 7 NOVEMBREORE 10.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E DIRAMAZIONESUDSITUAZIONE ANALOGA, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO, DALLA PRENESTINA ALLA TUSCOLANASULLA-FIUMICINO LA CIRCONE è INDICATA AL MOMENTO REGOLARECI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN NETTA DIMINUZIONE, ORA LOCALIZZATE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTROPER LAVORI SI STA IN CODA SULL’AURELIA DA CASTEL DI GUIDO A MALAGROTTA, IN DIREIZONEE, SEMPRE SULL’AURELIA, MA NELLA DIREIZONE OPPOSTA PER LAVORI CI SONO CODE, DAL RACCORDO A VIA PIO SPEZIINFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIODISAGI SULLA LINEA-NAPOLI VIA CASSINO, LA CIRCONE è RIPRISTINATAI TRENI REGIONALI COINVOLTI HANNO SUBITO RTARDI FINO A 45 MINUTI, LIMITAZIONI DI PERCORSO E CANCELNIDA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ è TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral