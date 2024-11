Verso Cagliari-Milan scatta l’ora di Tammy Abraham! Le ultime

Leggi l'articolo completo su Dailymilan.it

Paulo Fonseca potrebbe concedere una maglia dal primo minuto ain: un’occasione di riscatto per il centravanti inglese? La situazione, salvo colpi di scena, dovrebbe tornare a indossare una maglia da titolare in occasione della trasferta sul campo del.Paulo Fonseca rilancerà dal primo minuto il centravanti inglese in occasione dell’incontro valido per la dodicesima giornata di campionato.Una decisione valutata con attenzione dal tecnico portoghese e facilitata dall’infortunio subito da Alvaro Morata. Infatti, il numero sette rossonero non sarà della partita a causa di un trauma cranico accusato giovedì 7 novembre in allenamento in seguito a uno scontro aereo con Strahinja Pavlovic.torna titolare contro il: in cerca di riscatto dopo gli ultimi errori.