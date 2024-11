Formiche.net - Una scuola smartphone free sul modello svedese. La proposta di Valditara e Fond. Einaudi

“Analisi internazionali hanno dimostrato i danni che un abuso delloprovoca sui giovani, che attengono alla capacità di concentrazione, alla fantasia, alla capacità di memorizzare. Se vogliamo bene ai nostri figli dobbiamo far sì che prendano una pausa, almeno a, dalloper fare in modo che non maturino una dipendenza. Facciamo che le scuole siano ambienti”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppeintervenendo al convegno “Leggere il presente per scrivere il futuro. Il valore imprescindibile della lettura su carta e della scrittura a mano in corsivo”, promosso dal direttore dell’Osservatorio Carta, Penna & Digitale dellaazione Luigi, Andrea Cangini. Proprio su richiesta di, il 25 novembre a Bruxelles si discuterà dell’utilizzo degli, “molti Paesi hanno già avviato un percorso di contenimento dell’utilizzo in particolare per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, come abbiamo fatto noi”.