Ilfattoquotidiano.it - “Tutti hanno accusato mio marito di essere un maschilista e padre padrone ma la verità è che le mie figlie hanno avuto una crisi”: Eleonora Cecere spiega il vero motivo dell’addio al Grande Fratello

“Sento distato un buone di aver fatto il possibile, in questi giorni, anche di più, ma ci manchi troppo. Non sai neanche quanto”, queste le parole di una lettera che Luigi Galdiero,di, le ha scritto quando lei si trovava anche nella Casa del. E, che faceva parte del trio Non è la Rai, ha lasciato il reality di Canale5 non senza polemiche, perché in molti nonapprezzato la scelta “indotta”, si è detto, dal.A distanza di giorni, la ex showgirl ha rilasciato un’intervista a Chi nella qualeildel suo abbandono: “Credo che non sia stata capita la motivazione esatta di quello che miomi ha voluto dire”. E ancora: “subito puntato il dito accusando Luigi diune un