Gaeta.it - Tragedia a San Polo: il parroco e la comunità sostengono l’artigiano accusato di omicidio

Facebook WhatsAppTwitter A San, un piccolo comune di Arezzo, si sviluppa un caso che ha catturato l’attenzione per la sua drammaticità. Don Natale Gabrielli, illocale, ha preso posizione a favore di Sandro Mugnai, un artigiano di 55 annidivolontario dopo aver ucciso il vicino di casa durante una lite. Quello che per alcuni potrebbe sembrare ungiustificato, secondo ile i residenti, rappresenta una questione di legittima difesa. Lasi è mobilitata, istituendo un comitato di supporto per, in un contesto di forte preoccupazione per le ingiustizie subite dai cittadini.Il contesto del casoIl tragico evento si è verificato la sera del 5 gennaio 2023, quando durante una lite per una demolizione, Sandro Mugnai si ritrovò a dover affrontare il vicino, il quale stava distruggendo la sua casa con una ruspa.