Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-11-2024 ore 10:30

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità conclusa l’attività di revisione delle scale mobili sulla metro a è stata riaperta la stazione di Furio Camillo sulla linea C invece il servizio al momento è su bus Centocelle e San Giovanni servizio regolare tra 100 celle e Pantano la parziale temporanea interruzione è per il ripristino delle funzionalità elettriche sui sistemi di sicurezza delle porte di banchina ha fatto sapere Atac ora parliamo di ferrovie nodo dida oggi a domenica lavori di manutenzione tra Tiburtina e se i bagni previste modifiche per la circolazione ferroviaria anche quella regionale i dettagli su trenitalia.com nella sezione dedicata alla Regione Lazio In collaborazione con Luce Verde infomobilità