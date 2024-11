Thesocialpost.it - “Sua sorella è morta in un incidente”, poi si scopre che è viva: la polizia aveva sbagliato persona

Una notizia incredibile arriva da New York, negli Usa. Secondo quanto riporta WABC-TV, ripresa da People, laha comunicato a una donna che laerain unstradale a 44 anni la notte di Halloween. Ma non era vero, la donna stava benissimo: gli agentino commesso un errore di identificazione.Leggi anche: Bimbo muore a 4 anni ind’auto, genitori indagati. Era in braccio alla madre e senza cinturaPerché lahaSecondo quanto ricostruito finora, laha comunicato a Sheila Nagengast che sua44enne, Denise Owen, eramartedì 31 ottobre, dopo essere stata investita da un’auto a Staten Island. “Mi hanno detto: ci dispiace informarti che tuain und’auto”, racconta Sheila che si era recata subito in obitorio.