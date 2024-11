Nerdpool.it - Stranger Things: Title Tease ed il mostro di D&D

Sembra che ildi Dungeons & Dragons sarà centrale in questa stagione: Camazotz. Mercoledì, Netflix ha pubblicato unr con otto nuovi titoli di episodi, e il sesto episodio si chiama “Escape From Camazotz” (“Fuga da Camazotz”). Questo lascia presumere che gli abitanti di Hawkins, Indiana, dovranno affrontare questo dio pipistrello del mondo di Greyhawk.Camazotz è il “dio dei pipistrelli e del male” nell’ambientazione di D&D chiamata Greyhawk e sembra che avrà un ruolo nella nuova stagione di. È anche considerato il dio dei vampiri e del regno degli inferi, secondo la civiltà fittizia degli Olman sul pianeta Oerth, una cultura che ricorda vagamente quella azteca. Le rappresentazioni artistiche di Camazotz sono in genere stilizzate in questo modo. Se appare in una partita di gioco, Camazotz si manifesta solitamente come una gigantesca nube a forma di pipistrello, composta da migliaia di pipistrelli di dimensioni normali.