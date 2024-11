Maltempo | bomba d’acqua strade e negozi allagati La rabbia dei cittadini | Sembra di essere al mare

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Una violentaha colpito Siracusa, generando numerosi allagamenti che hanno compromesso la viabilità e suscitato apprensione tra i. L’evento ha avuto conseguenze notevoli in diverse aree urbane, con particolari criticità registrate in alcuni dei quartieri storici e centrali della città. In viale Teocrito, nei pressi del Santuario della Madonna delle Lacrime, l’acqua ha invaso le carreggiate, trasformando la strada in un “fiume”, come immortalato nei video diffusi daisui social.>> “È arrivato il momento della sua uscita”. Grande Fratello, avventura alla fine per il concorrente: cosa si è scoperto Le immagini testimoniano il caos e i rischi corsi dagli automobilisti, un’esperienza che ha rievocato nei residenti i recenti e devastanti allagamenti di Valencia.