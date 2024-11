Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 4-7, Eurolega basket in DIRETTA: punteggio basso dopo 5?, ospiti a +3

Esordio in magliaper Nico Mannion.14-14 Gabriel Deck va fin in fondo ed impatta ancora.14-12 DIMITRIJEVIIIIICC!! BOMBAAAAAAAA11-12 Leandro Bolmaro da due: -1.9-12 Canestro di classe di Sergio Llull: +3.9-9 Neno Dimitrijevic pareggia prontamente i conti.7-9 Rimbalzo offensivo di Gabriel Deck per il nuovo vantaggio ospite.7-7 BOLMARO! LA TRIPLA DEL PAREGGIO.4-7 Tap-in di Ndiaye: un possesso pieno di vantaggio per ila metà primo quarto.4-5 2/2 per Zach LeDay in lunetta:torna subito a -1.2-5 Appoggio di Abalde.2-3 Leandro Bolmaro dalla media: anche l'abbandona lo zero nel tabellone.0-3 Alberto Abalde dall'arco sblocca la partita.Polveri bagnate in avvio di match: ancora 0-0più di un minuto.