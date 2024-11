Oasport.it - LIVE Italia-Cechia 43-30, Qualificazioni Europei basket femminile in DIRETTA: Villa diventa protagonista per il +13

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA44-32 1/2 di Andre ai liberi, quando mancano 3’21” al termine del terzo quarto.43-32 Canestro di Vorackova per il -11.43-30 Due liberi per Fassina, che si butta dentro e va in lunetta: 2/2.41-30 Senza paura Matilde! Taglia sul rimbalzo offensivo di Andre e appoggia il +11 avanti al centro avversario.39-30 Momento delle campionesse: risponde Vorackova.39-28 L’recupera il pallone con la violazione dei 24” avversaria, poi torna a segnare Zandalasini.37-28 I primi due punti del quarto dellasono di Vyoralova dai cinque metri.37-26ALLO SCADERE! +11!35-26 Fassina in fade away: gran canestro!19.11 COMINCIA IL TERZO QUARTO DEL MATCH!18.58 Azzurre che, dopo aver toccato il +12, hanno iniziato a litigare con il ferro, limitando però i danni.