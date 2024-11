Kvaratskhelia tra rinnovo e il tabu Inter | c’è un dato che fa sperare i tifosi

Leggi l'articolo completo su Spazionapoli.it

Ildiresta un tema, ma adesso è il momento di pensar al: c’è unche però fa benAncora nessuna traccia deldi Khvicha. C’è distanza tra la domanda del giocatore e del suo entourage e l’offerta del Napoli. Da parte del georgiano c’è la volontà di arrivare ad almeno 8 milioni di euro di ingaggio, mentre la società non vuole spingersi oltre i 6, la stessa cifra che percepisce Romelu Lukaku. In più, l’agente, vorrebbe inserire una clausola rescissoria da 80 milioni di euro, che il patron De Laurentiis vorrebbe portare almeno a 100.Una distanza di cui vi abbiamo già più volte parlato in queste settimane e che non dovrà distrarre Kvara dalle prestazioni in campo. Anche perché all’orizzonte c’è l’, in una sfida che si preannuncia quasi decisiva.