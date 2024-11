Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Tommaso Franchi smaschera la produzione: “Costretto ad andare in Spagna da Maica Benedicto, ma non volevo”

Leggi l'articolo completo su Anticipazionitv.it

Il reality delcontinua a sorprendere con scambi internazionali tra concorrenti, creando nuove dinamiche e storie. Dopo Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che sono rientrati in Italia dopo l’esperienza al GF spagnolo, ancheè stato spedito dagli autori inper approfondire il suo rapporto con. Tuttavia,ha chiarito di non aver accolto favorevolmente la decisione dellae di sentirsi. Con toni di sfogo, ha rivelato dettagli clamorosi sul confronto avuto con gli autori del GF prima di lasciare l’Italia: scopriamoli insieme.25, il viaggio forzato di: decisioni discutibili, ormai noto per il suo carattere deciso, non ha nascosto il suo disappunto per essere stato mandato alspagnolo.