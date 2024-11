Ilrestodelcarlino.it - Fondazione Carifac, bandi per 115mila euro a enti di volontariato

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Nuoviperdalla. Destinatari:e associazioni nei settori:, filantropia e beneficenza, arte, attività e beni Culturali, sport. Ecco come accedere. Per idele dell’Arte c‘è tempo fino al 31 dicembre. Per lo Sport fino al 31 marzo. Nel, per progetti da realizzare dal primo gennaio al 30 giugno, con un plafond di spesa di 35mila. Il contributo massimo per progetto sarà di 5mila. Per l’Arte il bando ha una dotazione di 50milaper progetti che dovranno essere realizzati dal primo gennaio al 30 aprile. Ed infine per lo Sport il plafond complessivo è di 30mila. In tutti i casi, l’importo finanziato non potrà eccedere il 50% del budget del progetto. "La– sottolinea il presidente Dennis Luigi Censi - ogni anno, con rinnovato impegno, sostiene i progetti che possano avere un impatto positivo sul proprio territorio di operatività per contribuire al benessere delle persone che ci vivono.