Lapresse.it - Ferrara, cliente “insoddisfatto” fa scoprire casa d’appuntamenti

Ha telefonato ai carabinieri per denunciare di aver ricevuto “una prestazione sessuale diversa da quella pagata, pretendendo di ricevere indietro i soldi”. E’ successo a Comacchio, in provincia di, dove l’operatore del 112, dopo essersi fatto indicare dall’uomo – un cittadino straniero – l’indirizzo preciso delladi appuntamenti (un appartamento di Lido delle Nazioni), ha immediatamente inviato sul posto una pattuglia. Una volta all’interno, i militari hanno sorpreso due cittadini stranieri, un uomo e una donna, trovando materiale ritenuto utile a svolgere attività di prostituzione, compreso denaro contante e due telefoni cellulari che si ritiene fossero utilizzati per mantenere i contatti con lala, fissare gli appuntamenti e concordare le prestazioni sessuali. La donna, una 40enne, è risultata inoltre priva di documenti.