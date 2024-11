Ilnapolista.it - Champions, tifoso del Bayern muore sugli spalti. La Sudkurve in silenzio per tutta la partita: “La vita viene prima”

Durante la festa diLeague traMonaco e Benfica (1-0 per i bavaresi), una tragedia ha spezzato il clima di gioia. Purtroppo untedesco è stato colto da un attacco di cuore. Ha perso ladurante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale più vicino. Da quel momento, glidelhanno smesso di incitare la squadra. Lo shock per la perdita è stato troppo forte.Ne ha parlato la Bild che ha sottolineato come “l’interaha interrotto i canti e ha deciso di ritirata tutti gli striscioni e le bandiere“.Leggi anche: Prezzi troppo alti, tifosi delannullano 36.000 richieste di biglietti per lacon lo Shakhtar Lutto indurante-Benfica, Kompany: «Difficile parlare di calcio»Impressionante l’immagine della barella sulla quale gli steward addetti all’assistenza e al soccorso hanno caricato il sostenitore dei bavaresi dopo avergli prestato le prime cure: passava sulle teste degli altri spettatori, conla difficoltà da parte degli operatori a districarsi tra la folla e a scendere lungo le scale per guadagnare lauscita disponibile per portare l’uomo in ambulanza.