Lettera43.it - Boccia, un documento svela l’inesistenza della prima laurea in Economia

Nella sua bio su LinkedIn, poi rimossa, risultavano due lauree: una conseguita presso un’università telematica nel 2023, l’altra, inaziendale, presa nel 2005, quando avrebbe frequentato, così era scritto sul social network, l’Università degli studi Parthenope di Napoli. È su quest’ultimo titolo di studio che ha posto la lente d’ingrandimento il settimanale Gente, rivelando come secondo alcuni documenti lo stesso non esista. View this post on Instagram A post shared by Maria Rosaria(@mariarosariaofficial)I documenti relativi al divorzio risalenti al 2011/2012La fontenotizia però, è stata inaspettatamente la stessache, in un post datato 30 ottobre, ha pubblicato degli atti relativi al proprio divorzio dall’ex marito, documenti datati tra il 2011 e il 2012, quindi sei o sette anni dopo l’ipoteticaconseguita a Napoli.