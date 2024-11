Sport.quotidiano.net - Blacks, prova di solidità. Ma Crema lotta fino alla fine

Faenza 95 Logiman80FAENZA: Ndiaye, Poletti 27, Calbini 12, Vico 13, Naccari, Zangheri 2, Poggi 15, Tartaglia 2, Dincic 6, Sirri, Cavallero 12, Fragonara 6. All.: Garelli LOGIMAN: Wiltshire ne, Murri 20, Bocconcelli 14, Morena, Fazioli ne, Pirani 6, Valesin 10, Zupan 21, Dell’Anna, Tarallo 9. All.: Sacco Arbitri: Scaramellini – Guecio Note. Parziali: 18-24; 40-43; 62-59 Tiri da 2: Faenza: 26/41,: 10/23; tiri da tre: Faenza: 8/26,: 15/31 tiri liberi: Faenza: 19/26,: 15/19 Rimbalzi totali: Faenza: 32,: 34. Usciti per falli: Poggi e Pirani. Espulso Zupan al 39’ per doppio fallo antisportivo Cinquina sulla ruota di Faenza. Ivincono la quinta gara casalinga in altrettante disputate e restano ancoraticapolista Legnano, avanti di due lunghezze, ma hanno dovuto sudare per superare un’ottima, che ha segnato ben 15 triple.