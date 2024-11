Oasport.it - Basket femminile, l’Italia senza problemi con Repubblica Ceca nelle qualificazioni agli Europei

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Si è appena conclusa al Palasport di Genova la sfida tradele la, match valevole per la terza giornata del torneo di qualificazione per i prossimicuiè qualificata di diritto come Paese ospitante, ma per la squadra di Andrea Capobianco comunque un buon banco di prova per una squadra giovane che il ct sta ancora costruendo. Ecco come è andata.Avvio forte delle ceche, che vanno subito avanti 0-5, ma immediata la risposta firmata Fassina e Zandalasini e si lotta punto a punto. Matilde Villa mette in difficoltà la difesa ospite due assist valgono il +4 per le azzurre quasi a metà quarto. Non si fermaobbligata a chiamare timeout. Italia che gestisce il piccolo vantaggio cumulato nella prima metà del periodo con Zandalasini e Andre sugli scudi, poi Madera e Pan danno l’ultimo strappo fino al 25-17 con cui si va al primo stop.