Arredare la mansarda tre progetti belli e intelligenti per avere una stanza in più in casa

Non è un caso raro quello dia disposizione una o più stanze nella, o diproprio la necessità di uno spazio in più ine di pensare proprio alla soffitta per sopperire a questa mancanza.Per questi motivi, abbiamo deciso di dedicare un articolo del nostro magazine al tema.la, perché può essere utileAttraverso tremolto diversi tra loro, che trovano spazio nello stesso ambienteto, ti raccontiamo come far diventare questauna risposta a vari bisogni ed esigenze.Le tre realizzazioni si sono sviluppate a partire dall’obiettivo di sfruttare in maniera intelligente ogni spazio, trasformando i vincoli, come le parti più spioventi del tetto, in un vantaggio. Per non perdere centimetri e per valorizzare al meglio l’arredamento di tutta lae la luce.