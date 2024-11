Ilfattoquotidiano.it - WTA Finals, Paolini k.o. con Zheng: niente semifinale ma chiuderà l’anno in Top 5

Si può ormai considerare Qinwencome la “bestia nera” di Jasmine. Il quarto confronto tra le due si è concluso con lo stesso esito dei precedenti: la vittoria della 22enne cinese. L’avventura in singolare dellaalle WTAtermina dunque con un netto 6-1, 6-1 a favore dellache conquista così un posto il pass per le semifinali del torneo in corso a Riad, in Arabia Saudita. La cinese si qualifica dunque come seconda del gruppo viola alle spalle della numero 1 al mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka. Ad attenderla, una tra Gauff, Swiatek e Krajcikova. Il sogno sfumato, numero 4 del mondo, aveva l’occasione – in caso di successo – di diventare la prima italiana a superare il round robin del torneo che mette di fronte le migliori otto giocatrici della stagione.