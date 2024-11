Van Nistelrooy non ha parlato con Ruben Amorim e il suo futuro al Manchester United rimane incerto

Leggi tutto su Justcalcio.com

2024-11-06 16:24:44 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Ruud vandeve ancora parlare cone dice di non avere idea di quando verrà chiarito il suoal. Vanè in carica ad interim insieme all’allenatore dello Sporting CP– che ha guidato la sua squadra alla straordinaria sconfitta per 4-1 contro ilCity ieri sera – che subentrerà all’Old Trafford l’11 novembre. L’olandese ha lavorato come assistente del connazionale Erik ten Hag, che è stato licenziato la scorsa settimana, e ha apertamente detto che gli piacerebbe riprendere quel ruolo sotto, ma non è chiaro se avrà un ruolo nel nuovo regime. Giornata 4? nella @EuropaLeague si avvicina #MUFC #UEL pic.twitter.