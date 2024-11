Tvpertutti.it - Un posto al sole, trama 6 novembre 2024: un incontro inaspettato

Alice Pergolesi farà uninatteso nel corso della puntata di Unalche andrà in onda mercoledì 6. La ragazza, dopo essere rimasta per molto tempo a Londra con sua madre Elena, ha deciso di rientrare a Napoli con la nonna e si è trasferita a Palazzo Palladini. Alice, come segnala ladella soap opera partenopea, si imbatterà casualmente in una persona che lascerà il segno. Nel frattempo, Luca sarà ancora scosso dopo la scenata che ha fatto Luisa. Quest'ultima, dopo aver appreso che De Santis ha l'Alzheimer ed è stato costretto a lasciare il suo ruolo di primario in ospedale, ha architettato un diabolico piano per screditarli agli occhi dell'intero quartiere. La donna, in particolare, ha mandato una sua amica al Centro di Ascolto gestito da Giulia affinché si facesse visitare da Luca, il quale le ha prescritto uno sciroppo.