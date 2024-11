Ilfattoquotidiano.it - Trump trionfa nel voto popolare: 5 milioni di elettori in più di Harris. L’ultima volta dei repubblicani era stata 20 anni fa con Bush

I sondaggi suggerivano un testa a testa tra Donalde Kamala. Secondo le tre principali agenzie di sondaggi – Nate Silver, FiveThirtyEight e Allan Lichtman – la vicepresidente godeva perfino di un leggero vantaggio nel, anche se per arrivare alla Casa Bianca non serve neppure la maggioranza assoluta degli, perché contano i grandidei singoli Stati. Invece l’ex presidente sorprende ancora incassando (con lo spoglio verso la conclusione) quasi 68di voti. Kamala – quando mancano ancora i dati definitivi – si assesta intorno ai 63, 5 in meno del suo rivale. Nel 2020 quando perse le elezioni contro Joe Biden,ottenne poco più di 74di voti, ben sotto l’asticella degli oltre 81incassati dal suo rivale. Quattrofa andò alle urne il 66,6% del corpo elettorale.